Sto zvířat - Dobříš

STO ZVÍŘAT vzniklo v roce 1990 jako reakce na anglickou vlnu ska, prezentovanou kapelami jako Madness, Specials nebo Selecter. Od té doby kapela ušla v rámci žánrů dlouhou cestu lemovanou rocksteady, reggae, swingem i rockem.

STO ZVÍŘAT vstoupí do třicáté sezóny jistým krokem a v plné síle. Jaro a léto se chce věnovat přípravám na nové třinácté album a zároveň si parádně užít všemi koncerty a festivaly své 30. narozeniny. Honza Kalina, kapelník Sto zvířat a textař skupiny Tomáš Belko se shodnou: "Kdyby nám někdo na jaře roku 1990 v bistru v Nerudově ulici na Malé Straně, kde jsme po tři dny vymýšleli název tehdy ještě neexistující kapely, předpovídal že se dožijeme se ZVÍŘATY třiceti let, asi by jsme za něj zaplatili a řekli si, hele asi nějakej šílenec...Mohli jsme se jmenovat taky DRUHÁ DOBA, nebo TROLLEJBUS, takže to vlastně dopadlo dobře, né?"