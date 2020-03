Cesta časem od monarchie k demokracii

Jaké byly osudy loučenského zámku v posledních sto letech? Jak zde šel čas od zániku monarchie, za první republiky, nacistické okupace, komunistické diktatury a po sametové revoluci? O tom vám bude vyprávět princezna Josefa Thurn-Taxis, která všechny tyhle změny prožila. Spolu s ní se na vás těší i její příbuzní ze slavného knížecího rodu Thurn-Taxisů a další obyvatelé zámku. Pojďte se s nimi setkat v den, kdy si připomínáme výročí pádu komunistického režimu a návratu svobody a demokracie do naší země.

Návštěvníci se během prohlídky seznámí s osudy loučenského zámku a osobnostmi, které procházely jeho komnatami od dob monarchie přes první republiku, léta nacistické okupace a komunistické diktatury až po republiku opět demokratickou.

Odehraje se pět zastavení času v zlomových okamžicích posledního století, s těmi, kteří zámek Loučeň obývali: Alexandr Thurn-Taxis se synem Erichem, v době vzniku republiky, jeho dědic Alexander Ferdinand v době druhé světové války, knížecí komorník Otto Bouda v padesátých letech, vedoucí školícího střediska v devadesátých letech, a na závěr Kateřina Šrámková, která představuje současnu generaci těch, kdo o loučeňský zámek pečují.

Průvodcem těchto speciálních prohlídek bude postava princezny Josefy Thurn Taxis, provdané hraběnky Bořek-Dohalské (1917–1990). Dcera knížete Ericha Thurn Taxise a hraběnky Gabriely Kinské se sice narodila ještě za časů habsburské monarchie, avšak ta se krátce nato rozpadla. Princezna Josefa vyrůstala v demokratickém Československu, které nebylo šlechtě zrovna příznivě nakloněné. Sotva ale dosáhla věku dospělosti, přestala existovat i první republika.

Následovala strastiplná léta nacistické okupace, během níž oba strýcové jejího muže nepřežili nacistické věznění, a její tchán strávil několik let v koncentračním táboře v Dachau. Jiná část Josefiny rodiny – ta, z níž pocházela – se přihlásila k němectví, přesněji řečeno sympatizovala s nacistickou politikou, což byl také důvod, proč Thurn Taxisové po druhé světové válce přišli o svůj zdejší majetek a museli opustit Loučeň. Tím ale nebyl revolučním změnám zdaleka konec – jak v životě Československa, tak princezny Josefy.

Nedlouho poté se moci na dalších více než čtyřicet let chopili komunisté. Pro ně šlechta představovala třídního nepřítele. Josefina manžela, Jiřího hraběte Bořka-Dohalského, odsoudili ve vykonstruovaném politickém procesu na 17 let do vězení. Propustili ho až po 10 letech žalářování. Mezitím se Josefa musela postarat o čtyři syny. Pro podmínky, v nichž se její rodina začátkem 50. let minulého století ocitla, je více než příznačné, že obživu obstarávala jako dělnice v továrně v Lysé nad Labem.

V závěru života se dočkala sametové revoluce a opětovného nastolení svobodných a demokratických poměrů v naší zemi. O necelý rok později zemřela. Prožila velice pestrý a náročný život plný politických a společenských změn – na vlastní kůži pocítila tolik dějinných zvratů jako několik předchozích generací dohromady. Pojďte si je společně s námi přiblížit.

Autorem prohlídky je Mgr. Zdeněk Hazdra, PhD., historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.

Prohlídky se konají pouze 6.6.2020, od 11.00, 13.00 a 15.00. Doporučujeme rezervaci na prostřednictvím formuláře níže.

Cena prohlídek je s příplatkem + 50 Kč k běžnému vstupnému.

Zájemci, kteří by rádi skupinovou rezervaci v jiném termínu, prosím kontaktujte infocentrum@zamekloucen.cz