Čiperkafest

2. ročník Čiperkafestu. Tentokrát v Řevnicích, kde byl nultý ročník.



Vezmi mámu, tátu, babičku, dědu i věčně znuděnou ségru na pořádný dětský fesťák! Užijete si rozhodně všichni.



Ty nejmenší určitě potěší Čiperkové, kteří přicházejí s novou šou. S malými i velkými neposedy si zalumpačí Lumpína a její drak. Okouzlí vás okouzlující světová kouzelnice. Hyperaktivní dětičky ještě víc rozparádí parkouristi. Dozvíte se, co se stane, když zajíc sní kus starého krajíce. Kdo vám to prozradí? Přeci kapela Kůzle. Honza Krejčík vám pořádně polechtá bránici a k tomu přidá spoustu písniček. Ale to pořád není všechno! Na vlastní oči uvidíte superhrdiny, kteří na zem spadli přímo z Marsu. Nebo z Jupiteru? To zjistíte při zhlédnutí pěkně nabušené šou Prťáci, která právě zde bude mít premiéru!

A pro starší ségry na závěr vystoupí oblíbený zpěvák a influencer Tom Sean.



Samozřejmě nesmíme zapomenout na prázdné žaludky. Opět se bude péct s Morou, tentokrát to bude pořádná palačinka. Takže vás čekají palačinkové hody. Připravena je i Kubíkova lesní stezka, tvořílkovská dílna a malování na obličej.



Tak šupito na předprodej a pozor: děti do 2 let mají vstup zdarma a dále jsou výhodné rodinné vstupenky.