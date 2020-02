Beseda s NARUBY.life, s rodinou, která se rozhodla naprosto změnit svůj život a jít za tím, co jí dává opravdový smysl.

Jsme rodina, která našla odvahu vystoupit ze zaběhnutých kolejí a vydala se na cestu NARUBY.

Pronajali jsme náš dům, prodali na co jsme přišli, přihlásili školou povinné do

domácího vzdělávání, koupili 25 let starý obytňák a vyrazili.

Strávili jsme rok na cestě, kde jsme společně poznávali svět pomalého cestování s dětmi, udržitelného způsobu života a domácího vzdělávání.

Naše touha něco změnit, poznat a ukázat dětem to, v čem spatřujeme skutečný smysl, nás přivedla na cestu po evropských ekofarmách, kde jsme pracovali jako dobrovolníci.



Je naší vášní život naruby sdílet a být tak inspirací pro ostatní rodiny, které touží po změně, cestování, společných zážitcích nebo jim není lhostejný šetrný přístup k přírodě.