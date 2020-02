Jedinečné vystoupení nymburské heavy-metalové legendy Roxor "unplugged".



Počátky nymburské metalové kapely Roxor sahají až do roku 1984. V roce 2007 se po několika přestávkách kapela vrátila v plné síle a koncertuje dodnes ve složení Julius Botoš-bicí, Dan Reissaus-kytara, zpěv, Michal Žáža-kytara, Roman Matěj Veselý-basa a Ondra Marek zpěv.



Kapela v tomto složení nahrává v roce 2009 výběrové album „Zastavte čas“. Najdete na něm rovných 20 kousků, tři z toho jsou bonusové skladby z MC Out Of Periphery. Kapela pilně koncertuje, účastní se soutěžního Beat Festivalu v Kolíně a v divácké soutěži vyhrává. Okamžitě se vrhá na skládání dalších novinek a v roce 2011 je na světě album" Cesta do pekel". 11 skladeb, ze kterých se postupem času stávají stálice v repertoáru jako titulní Cesta do pekel, Správnej směr nebo Destilát.



Koketování s akustickým programem vyvrcholí v roce 2014 vydáním několika songů na CD „Na rozcestí“ . Podaří se koncerty i se zahraničními hosty, Roxor vystupuje s Oliver Dawson Saxon , Twin Dragons nebo Girlschool. V roce 2016 kapela vydává výborně přijaté CD-Kazatel. Úspěšně cestuje po republice a fanoušci ji mohou vidět na festivalech např. Rock Of Sadská, nebo na několika koncertech v Bratislavě.



Rok 2018 je rokem výročním. Pro fanoušky je nachystáno výběrové vinylové dvojalbum s bohatým fotografickým doprovodem s názvem „Než skončí show“. To samé + jeden bonus, takže celkem 19 skladeb jek dostání i na CD. Na křtu v Kolíně kde se schází i všichni bývalí členové včetně klávesáka Tomáše Matějky pak natáčí záznam z celého koncertu a vzniká prozatím jeden klip mapující celou éru Roxoru „Než skončí show“.



Po dlouhých letech kapela vystoupí akusticky v komornějším podání své muziky v sále nymburského kina Sokol. Nenechte si ujít jedinečný koncert.