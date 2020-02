Jan Jelínek: Kufr pana Lederera

Spisovatel, publicista, novinář, filmař Jan Jelínek je s Nymburkem pevně spjat. Strávil zde své dětství (vzpomínky přetavil do půvabné knihy Jizvy na duši) a v současné době žije na Loučeni. Do nymburského kina se vrací, aby posluchačům přečetl ze své nové knihy Kufr pana Lederera:



Kniha o lásce a spletitém osudu židovského chlapce v nelehké době od třicátých až do konce šedesátých let dvacátého století. Příběh, inspirovaný skutečnými událostmi, líčí životní cestu Pavla Lederera, jediného syna bohatého a úspěšného předválečného podnikatele. Pavel studuje v Londýně a během prázdnin se zamiluje do české dívky Hany. Od začátku musí překonávat překážky v rodícím se vztahu, Hanina matka lásce s Židem nepřeje. Těžká doba protektorátu a války zasahuje však i do osudů dalších postav románu. Pavlovi se podaří utéct do Velké Británie k československé letecké bombardovací peruti RAF. Jeho návrat do osvobozené vlasti je komplikován složitou poválečnou situací a on se musí rozhodnout kde, jak a s kým bude dál žít. Objeví kufr, v němž jeho otec ukryl rodinné cennosti? Má ještě po mnoha letech naději obnovit svůj vztah s milovanou Hanou?

Vstupné dobrovolné