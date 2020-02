T-Mobile Olympijský běh - Vyšehořovice

Místo startu a prezence: náves Vyšehořovice Start hlavního závodu: 18:00 (závod bude startován z éteru Českého rozhlasu) Po úspěšném prvním ročníku na vás nedaleko od Prahy čeká opět převážně trailový 5 km okruh, který startuje z návsi Vyšehořovic obklopené historickými stavbami. Dětské závody startují rovněž z návsi. Zázemí pro registrace a úschovnu bude v obecní hasičárně. Parkování nebude zajištěno, je možno parkovat v blízkých ulicích (např.u mateřské školy). K dispozici budou také šatny a toalety. PROGRAM 15:30 - 16:00 Výdej startovních balíčků pro děti 15:30 - 17:30 Výdej startovních balíčků pro dospělé 16:30 Start dětí 3 - 5 let (200 m) 16:45 Start dětí 6 - 9 let (400 m) 17:00 Start dětí 10 - 15 let (1 000 m) 17:30 - 17:45 Vyhlášení vítězů dětských závodů 18:00 Start hlavního závodu 19:00 - 19:30 Vyhlášení vítězů dospělých