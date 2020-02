T-Mobile Olympijský běh - Říčany

Místo startu a prezence: Olivova dětská léčebna Start hlavního závodu: 18:00 (závod bude odstartován z éteru Českého rozhlasu) Kategorie dětského závodu jsou rozděleny na 5 - 9 let a 10 - 15 let. Parkování je možné v ulici Za Olivovnou. Pro běžce budou k dispozici úschovna a toalety. Můžete se těšit na doprovodný program. PROGRAM 14:00-15:30 Výdej startovních balíčků na dětské závody 16:00 Start dětí na 500 m (5-9 let), 16:15 Start dětí na 1 km (10-15 let) 17:00 Vyhlášení vítězů dětských závodů 15:00-17:30 Výdej startovních balíčků na dospělý závod 18:00 Start dospělých závodů 19:00 Vyhlášení vítězů dospělých