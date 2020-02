Láska hýbe světem, historií, lidskými osudy i technologiemi. Láska má svoji symboliku, projevovala se různými způsoby dnes a v minulosti, u nás i ve světě. Kdy jindy vyprávět příběh lásky než v únoru? Kde jinde než na zámku Loučeň? Přijďte v únoru zažít příběh velké, naplněné a bouřlivé lásky knížete Alexandra a jeho manželky, kněžny Marie Thurn- Taxis. Princ a princezna se vzali z lásky, a to vůbec nebylo v jejich kruzích běžné, 19.dubna 1875 v Benátkách. A tímto dnem začali psát knihu jejich společného života. Knihu, která bude dlouhá, ale rozhodně ne nudná.

Marie a Alexandr spolu procestovali celý svět, vychovali tři syny, svojí lásku dali 11 vnoučatům a dočkali se i pravnoučat. Jejich společný příběh se uzavřel po 59 letech, kdy zemřela Její Jasnost kněžna Marie.

Erich princ z Thurnů a Taxisů Vás provede příběhem lásky nejen jeho rodičů a členů rodiny, ale i s láskou ve všech jejích formách.

Seznámí Vás se symboly lásky, s láskou k rodné zemi a ke kořenům ze kterých jsme vyšli, s láskou k potřebným, s láskou k hudbě a umění. Neopomeneme ani lásku mateřskou a prarodičovskou. Princ Erich si pro vás připraví některé zvláštní projevy lásky v exotických zemích a kulturách a také vývoj vnímání lásky v dějinách lidstva.



Během prohlídky budete poznávat lásku všemi smysly. Zazní krásné tóny hudby, uslyšíte nejkrásnější zamilované verše, ucítíte příjemnou vůni a ochutnáte skvělou čokoládovou pralinku.



O sobotách od 18:00 hod se při speciálních večerních prohlídkách přeneseme s knížecím párem Marií a Alexandrem do roku 1925. Zámek se připravuje na nadcházející oslavu zlaté svatby knížecího páru. Marie a Alexandr v předvečer velké rodinné oslavy vzpomínají na 50 let společného života.

Zámek Loučeň s “Příběhem lásky” můžete navštívit každý den od 1.2. do 1.3. Ve všední dny od 12:00 ( 3.-7.2. a 17.2.- 28.2.), o víkendech od 11:00 do 16:00 hod. Doporučujeme rezervaci předem.

Čokoládová prohlídka denně v 17:00 hod (Příplatek 40 Kč za osobu)



Cena:

Víkendy 180 Kč, jednotné vstupné - vstupenka obsahuje i vstupné do parku s labyrintáriem.

Všední dny 150 Kč jednotné vstupné - vstupenka obsahuje i vstupné do parku s labyrintáriem.

Rodinná vstupenka o víkendech 2 dospělí a 2 děti do 18 let 660 Kč - vstupenka obsahuje i vstupné do parku s labyrintáriem