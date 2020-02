Vilém Kropp – 100 let – Retrospektiva

Výstava představuje dílo významného českého fotografa, od jehož narození v tomto roce uplyne sto let. Vystavené fotografie reprezentují průřez z tvorby 50. – 90. let 20. století. Na vernisáži vystoupí písničkář Vladimír Čáp.

Vilém Kropp byl držitelem řady ocenění. V roce 1959 získal první cenu v mezinárodní soutěži novinářské fotografie World Press Photo za snímek Provinilec. Vydal několik fotografických knih a uspořádal řadu výstav doma i v zahraničí. Jedna z nejúspěšnějších s názvem Na Václaváku o Václaváku se uskutečnila v roce 2008 na Václavském náměstí, kde ji navštívilo 160 000 lidí. Fotografii přitom na školách nikdy nestudoval, učil se ji sám.

Narodil se v Ostravě, po vyučení pracoval jako strojní zámečník. Jeho zájmem byl v dětství hokej. V 12 letech dostal od strýčka fotografický aparát a tím bylo o jeho další životní orientaci rozhodnuto. Po druhé světové válce již působil jako redaktor a fotoreportér pro řadu novin a časopisů. V roce 1953 přišel z Ostravy do Prahy a záhy začal fotit pro deník Práce, kde pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1984.

Na penzi se s rodinou odstěhoval do Králova Dvora – Počapel, kde žil až do své smrti. V roce 1991 se podílel na založení knihkupectví a později o dva roky později také nakladatelství „Knihkupectví U Radnice“ v Berouně. Nakladatelství vydalo řadu publikací a knih regionálních autorů. Vilém Kropp zde vydal fotografické publikace „Beroun dnes“, „Berounské proměny“ a „Berounsko a Hořovicko na starých pohlednicích“. V letech 1995 – 2000 úspěšně provozoval tehdy jedinou berounskou Galerii U Radnice.

Fotograf Vilém Kropp zemřel ve věku 91 let 2. 2. 2012 v hořovické nemocnici v kruhu svých blízkých