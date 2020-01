Pochod Tříkrálová Okoř

Turistické oddíly mládeže Roztoky zvou na 52. ročník pochodu Tříkrálová Okoř. Ve Středočeském muzeu čekají na pochodníky tři králové a překvapení!

Startuje se od 7.30 do 9.00 hodin u staré školy ve Vokovicích – Veleslavíně, ul. V Nových Vokovicích, Praha 6. Pro roztocké účastníky pochodu bude v 8.00 hodin přistaven autobus před sokolovnou. Cena jízdného je 30 Kč.



Vezměte s sebou:

tužku, papír, mapu KČT č. 36 (Okolí Prahy - západ), případně mapu KČT č. 9 (Podřipsko), jídlo, dobré obutí a oblečení, dobrou náladu.



Trasa:

28 kilometrů:

Veleslavín - stará škola, Nebušice, Sv. Juliána, Tuchoměřice, Číčovice, Okoř, Noutonice, Velké Přílepy, Statenice, Černý Vůl, Únětice, Tiché údolí, Roztoky - zámek a Středočeské muzeum, cíl.



13 kilometrů:

Až na Okoř je cesta stejná jako trasa 28 kilometrů. Na točně autobusů u potoka před hradem bude v 12.10 a 13.30 hodin (v případě většího zájmu se autobus na Okoř vrátí ještě jednou) připraven autobus, který odveze ty, kdo chtějí absolvovat zkrácenou trasu. Autobus jede do zastávky Roztoky - nádraží. Cena autobusu je 30 Kč.

Možnost využít i bus č. 350 (PID) z Okoře do Roztok.



16 kilometrů:

Veleslavín - stará škola, Nebušice, Sv. Juliána, dále podle Únětického potoka do Statenic. Po modré dále přes Černý Vůl, Tiché údolí, Středočeské muzeum a zámek.

Tato trasa nevede přes Okoř.



44 kilometrů:

Až na Okoř je cesta stejná jako trasa 28 kilometrů. Dále po červené přes Zákolany, Otvovice dále po žluté - Holubice - Kozinec - Tursko. Po silnici do Úholiček - Podmoráně.

Od nádraží v Úholičkách po zelené kolem Vltavy přes Levý Hradec do roztockého zámku.



Upozornění:

Od startu ve Vokovicích až k Sv. Juliáně je trasa značena vlastním značením, dále pokračujte po červené až na Okoř. Z hradu do Roztok po modré. Hrad bude zpřístupněn od 10,00 hodin.

U kaple v Číčovicích prodej rozličného občerstvení, zejména grilovaných párečků a klobásek.

V cíli v Roztokách Vás uvítají králové či králky, obdržíte malou upomínku a občerstvení.

Na Okoři se můžete zúčastnit Matusa - Malého turistického sázení. Na vítěze čeká v Roztokách odměna.