Dobřichovický DS: Je úchvatná!

Hra vypráví pravdivý příběh ze života Florence Foster Jenkinsové – nejhorší operní zpěvačky na světě – která díky své síle a kouzlu osobnosti dokázala nemožné. Síla toho, jak šla za splněním svého snu, jakou radostí a láskou překypovala při zpěvu, jak vdechovala život svým prapodivným tanečním kreacím, jak milovala své publikum .. to všechno strhávalo lidi na její stranu a rádi jí odpustili „nějaký ten tón mimo“. Ona všechno dělala tak, aby se cítila dobře, aby byla šťastná a proto byli šťastni i lidé kolem ní.

Florence zpívala falešně, ale s velkým gustem a s pocitem družnosti. Kostýmy, v nichž vystupovala, si šila k obrazu svému. Co se týká pěveckého projevu, jednalo se o vrchol úděsnosti. Mount Everest falešného zpěvu. Tohle všechno ovšem Florence neslyšela, vnímala pouze nádherný a čistý zpěv , který slyšela ve své hlavě a ve svém srdci. Vždy zpívala s takovou vervou a oddaností, jako by to byl největší výkon jejího života. A její posluchači ji za to milovali.