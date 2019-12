Hana a Petr Ulrychovi Javory

Hana a Petr Ulrychovi jako protagonisté týmu Javory a Javory beat působí na naší hudební scéně už desítky let. To, co zpívají a hrají, postupně vykrystalizovalo ve svébytný hudební žánr, který nazývají odborníci "moravskou world music". Ulrychovi byli prvními průkopníky tvůrčího navazování na moravský folklor. Jejich písně v sobě nesou prvky lidové písně i bigbeatu, se kterým začínali. Jsou v nich i názvuky Petrovy filmové a divadelní hudební tvorby. Spolu s mimořádnou pěveckou kvalitou Hany nabízejí posluchačům vrcholnou fázi své originální hudební cesty.