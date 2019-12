A/ Relativita

Hra o fiktivním setkání Alberta Einsteina a jeho utajované dcery Lieserl, o níž se svět dozvěděl až mnoho let po vědcově smrti. Autor divákovi předkládá spekulaci, že Lieserl žije a dospělá se otci ohlásí jako novinářka. Chce se ale hlavně dopátrat vysvětlení, proč ji otec opustil. Divák je s neobyčejným citem, erudovaným intelektem, humorem a vhledem do dobových konsekvencí vtažen do souboje „morálky“ a „geniality“. Do otázek zda „velký“ člověk rovná se „dobrý“ člověk. Jak jinak než, že hlavní postava Einsteina vše „relativizuje“…