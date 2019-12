Robert J. Hunter & The BladderStones (GB/CZ)

Robert J. Hunter bere britskou bluesovou scénu se svým drsným a silným hlasem docela útokem. Jeho "ušpiněné" blues, jako hrají např. Dirty Deep, spolu s unikátním zvukem, kde slyšíte ozvěny slavných jako jsou Rory Gallagher, The Faces, Company, Free a The Black Crowes je skutečně originální směsicí blues a rock n rollu. Neuvěřitelná síla a rozmanitost dělá jeho koncerty vysoce vzrušujícími a nezaměnitelnými. Mimo jiné předskakoval The Animals nebo Krisu Barrasovi na celém jeho evropském turné. Doprovází skvělé blues crossoverové power trio The Bladderstones