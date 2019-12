Asonance 2020 - Návrat krále

Asonance v roce 2019 dokončila své desáté studiové album Návrat krále a rozjíždí se do oblíbených míst a sálů, aby uvedla toto album do světa a mezi své posluchače. Na albu se podílelo všech jedenáct členů kapely a někteří v nových rolích a s novými nástroji. Většinu písní z nového alba se kapela snaží představit ve svém novém programu, kde zazní ovšem i staré osvědčené skladby z alb předchozích a i dvě písně z alb úplně prvních. Skupina Asonance patří k nejstarším skupinám působícím na české folkové scéně - její vznik se datuje až do roku 1976. Skupina patří k uznávaným interpretům irských a skotských balad, tanců a instrumentálních skladeb jako jsou reel, jig nebo hornpipe. Na podzim roku 2019 vstoupila skupina již do své 44. sezóny. Za tuto dobu vydala deset studiových alb (řadových). Na DVD a flashdrive také vyšly záznamy koncertů z let 2007 a 2016. Posledním zatím vydaným studiovým albem je Návrat Krále (2019). Skupina aktuálně působí v sestavě Jan Lašťovička (umělecký vedoucí, kytara, elektrická kytara, buzuki, irské loketní dudy, vokály, české texty všech písní), Hana Horká (zpěv, perkuse), Klára Lašťovičková (zpěv, flétny), Blanka Lašťovičková (zpěv, bodhrán, perkuse), Jan Ráb (housle), Roman Slaboch (zpěv, perkuse), Petr Bohuslav (zpěv, kytara, mandolína), Luboš Pick (baskytara, kytara, buzuki, vokály), Mirko Rokyta (klávesové nástroje, vokály), Daniela Vránová (flétna) a Jan Doležal (bicí).