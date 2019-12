Tara Fuki, ojedinělý úkaz na naší hudební scéně odehrají výběr těch nejlepších skladeb z existence kapely, které zachycují postupný vývoj tohoto tělesa, navíc i ty skladby, které se živě dosud nehrály. V souvislosti s připravovaným CD The Best of Tara Fuki to bude jakési ohlédnutí a vzpomínka, které je dobré si uchovat. Tara Fuki mají za sebou řadu úspěchů, nejen na domácí scéně (3x ocenění Anděl), ale i v zahraničí.