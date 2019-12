Livin Free je původně autorským projektem zpěváka a varhaníka Jana Holečka (Energit, Luboš Andršt, Afterglow, Blues Amplified ..) Kapelu dále tvoří legenda československé baskytary Vladimír "Guma" Kulhánek a dále pak Tomáš Frolík (kytara) a Michael Nosek (bicí), jakožto jedni z nejtalentovanějších mladých hudebníků na naší rockové a bluesrockové scéně. Stylově lze kapelu zařadit do rocku, ale je výhradně ovlivněná americkou hudbou, zejména bluesem a gospelem. Livin Free je kapela, kde se setkávají zkušenosti s dravou energii, kde se potkávají tři generace muzikantů, které pojí láska k hudbě. V říjnu roku 2019 vydala kapela Livin Free album s názvem "Voices from Beyond" a spolu s novou deskou přijíždí do Kolína.