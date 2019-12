Isara a Epydemye Na scestí

Každý rok se snažíme, aby prosincový díl Scestí byl co do výběru hosta pro diváky takovým prvním vánočním dárkem. Zveme muzikanty, s kterými je nám obzvlášť dobře a zároveň jejich koncerty mají skvělou atmosféru. Náš host, kterého přivítáme v sobotu 14. 12., splňuje obojí víc než stoprocentně. Kapelu Epydemye nemusíme dlouze představovat. Skvělé texty i to, že pokaždé hrají, jako by to mělo být naposled, z nich dělá jednu z nejvýraznějších formací českého folku. Za album Kotlina získali v roce 2015 cenu Anděl a právě vydali nové album Milé děti. Moc se na sebe navzájem těšíme a věříme, že tato nálada se přenese i do hlediště.



Těší se na vás Isaráci a Epydemye :-)

Vstupné: dospělí 160 Kč, děti, senioři a ZTP 80 Kč