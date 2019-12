Pátá dohoda

Jaroslav Dušek opět v našem divadle, tentokrát v PÁTÉ DOHODĚ ve spolupráci s Klubem Lávka.

Based on the book The Fifth Agreement © 2010 by Miguel Angel Ruiz, M.D., Jose Luis Ruiz, and Janet Mills. Produced with permission of Amber-Allen Publishing, Inc. P.O. Box 6657, San Rafael, CA 94903. All rights reserved.