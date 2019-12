Ladislav Špaček

Dvouhodinová one man show mistra etikety Ladislava Špačka, ve které shrne vše, co bychom měli znát, abychom se nechovali jako slon v porcelánu.Víte, jak se obléknout do divadla? Které šaty by neměly chybět v žádném dámském šatníku? Jaký je rozdíl mezi šedým a černým oblekem? Umíme se správně představit? Kdo nastupuje první do výtahu?Na desítky otázek dostanete v pořadu odpovědi. A co víc: Budete překvapeni, jak může být etiketa zábavná.