Je to příběh o sváteční atmosféře Štědrého večera, kdy na návštěvu malé Klárky a jejího bratra přicházejí jejich kamarádi se svými rodiči. Na slavnosti se objevuje tajemný strýček Drosselmayer, který byl pozván, aby se staral o zábavu dětí. Strýček uspořádá loterii, ve které Klárka vyhraje loutku Louskáčka. Večer se chýlí ke konci a Klárka odchází spát bez Louskáčka. Nastala noc, Klárka nemůže spát a vrací se ke stromečku, kde také usne. Odbijí půlnoc, když v tom všechny hračky ožijí. Vojáčci vyrážejí do útoku proti myším a Louskáček svádí urputný boj s králem myší. Klárka pomůže Louskáčkovi k vítězství. Myši odtahují svého pořezaného krále, ale louskáček leží jako mrtvý. Klárka volá o pomoc. Opět se objevuje strýček a proměňuje Louskáčka v krásného prince. I Klárka najednou vyrostla. Princ ji odvádí do svého království, kde se na jejich počest pořádá slavnost. Nakonec se Klárka probouzí z krásného vánočního snu s loutkou Louskáčka v náruči.