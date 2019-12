Soudné sestry

Příhody ze Zeměplochy se vracejí v té nejvíc nejlegračnější fantasy! Tentokrát jde o korunu - kdo chce zkázu království a kdo je skutečným Králem!? Příběh je chytrou a vtipnou variací na slavného Shakespearova Macbetha, ale připomene vám i české pohádky. Vévoda a vévodkyně usilují o trůn, vypadá to zle, napětí stoupá… A tehdy se do příběhu vloží trio soudných sester, čarodějnic, aby za pomoci herecké tlupy, šaška a ducha zavražděného krále dobro mohlo zvítězit!!!A nebyl by to Terry Pratchett, aby se v příběhu neobjevily zcela překvapivé okolnosti, humor, láska, dojetí a nakonec i překvapivé rozuzlení. V inscenaci pro celou rodinu nebudou chybět ani kouzla a čáry!