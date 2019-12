Velká bankovní loupež

Vypadá to na klasickou bankovní loupež, ale nic není, jak se zdá. Podaří se vedení malé banky v Minneapolisu ochránit vzácný diamant? Kdo tady vlastně krade? A co na to maďarský princ? Gejzír bláznivých, mnohdy doslova krkolomných situací se odehrává nejen v bance, ale třeba i ve sklápěcí posteli, či dokonce ve větracím potrubí. Nebude chybět ani pořádná love story a hudební hity rock’n’rollové éry minulého století.

Svižná komedie s původním názvem The Comedy About a Bank Robbery baví diváky londýnského West Endu od roku 2016, a stala se tak už třetím velkým úspěchem trojice mladých britských autorů, zakladatelů londýnského Mischief Theatre. Jejich tvorba vycházející z autorského divadla v lecčems připomíná styl bratří Marxů nebo legendárních Monty Pythonů. Typicky fraškovité komedie plné gagů a slovních hříček přetékají černým, ale vždy hluboce lidským humorem vedeným ve všudypřítomné nadsázce.