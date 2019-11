Herci jsou unaveni

Herečka s bohatým přítelem pozve na grilování několik svých kolegů z branže do jejich venkovského sídla.

Ráda by s nimi oslavila získání hlavní role ve filmu. Zábava se rozjíždí a na programu jsou obvyklá témata z hereckých šaten: scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví…. A hlavně také maso na barbecue.

Přátelské setkání? Není to tak jisté, neboť masky velice rychle padají! A finále? Velmi, velmi pikantní!

Bujarý herecký večírek s typickým francouzským šarmem a překvapivým dojezdem.