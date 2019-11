Všechny báječný věci

Netradiční tragikomedie na pomezí divadla jednoho herce a interaktivního divadla. Každé představení bude úplně jiné, podle toho, jací diváci dorazí a jaké role jim připadnou.

Mladá žena vypráví a s pomocí publika také odehraje svůj životní příběh. Je to příběh odvahy a naděje, kterou v sobě skrývá seznam “všech báječných věcí”, tedy všeho, pro co stojí za to zůstat naživu...

Dovolujeme si upozornit diváky, že sedadla v sále nejsou číslovaná a že vstup do hlediště po začátku představení bohužel není možný.