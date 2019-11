Vánoční příběh

Nečekejte dědu Mráze či Santa Clause a už vůbec ne stádo sobů. V našem příběhu vám představíme tři krále, pastýře, anděly a samozřejmě Marii, Josefa a malého Ježíška, který nás provede událostmi, jež se udály o Vánocích kdysi dávno v městě Betlémě.

Ve výstavní síni muzea Nové Strašecí budou vystaveny tři významné betlémy – tzv. Oráčovský betlém, betlém z kostela Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech a dva metry dlouhý betlém, který dosud nebyl nikde vystaven. Jedná se o dílo anonymních autorů, kteří na betlému pracují již 15 let, a dle jejich slov práce na betlému stále pokračuje a zatím určitě nekončí. Tento jedinečný betlém začal vznikat po mnohaletém zájmu autorů o betlémářství a jeho dějinný vývoj. Inspirací k jeho vytvoření jsou především práce dvou řezbářů pana Františka Vratislava Buka a Františka Charváta, kteří tvořili v první polovině 20. století a patřili do tzv. chrámových družstev. V betlému jsou ale i kopie, u kterých se autora nepodařilo zjistit. Každá figurka v tomto betlému má někde svůj originál třeba i jiné velikosti, materiálu nebo stáří. Do betléma jsou zařazeny také některé scény, které se dnes už vyskytují zřídka, ale z historického vývoje do něj patří – např. bude k vidění Herodes a vraždění neviňátek, v budoucnu i útěk do Egypta a obřízka. Volnou inspirací pro namalování pozadí byl betlém v klášteře v Rumburku. Výstava bude doplněna také řadou menších betlémů (papírových, dřevěných, atd.).