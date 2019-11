Teď mě zabij

Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami a navždy změní životy. Nehody se totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité je ale nikdy neztratit naději. Příběh, kde stačí moc málo, aby to byl příběh kohokoliv z nás.

PŘEDSTAVENÍ NENÍ VHODNÉ PRO DĚTI DO 15TI LET.

Foto ze zkoušky Anna Hladká Vašicová

UPOZORNĚNÍ PRO DIVÁKY: V PŘEDSTAVENÍ SE POUŽÍVAJÍ TABÁKOVÉ VÝROBKY.