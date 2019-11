Zahraj to znovu, Same

Co byste si počali, kdyby vás z ničeho nic opustila manželka? Vrhli byste se do víru společenského života nebo se naopak schovávali v ústraní? A co když jste navíc filmový kritik, který má s láskou odjakživa problémy? Hlavní hrdina Felix je navíc velký fanoušek filmu Casablanca, a tak mu rádcem v jeho milostném trápení je jeho idol Humphrey Bogart. Bohužel jen skrz televizní obrazovku, a tak všechno není tak, jak si to ve své fantazii vysnil.

Brilantní komedie Woodyho Allena, která velmi trefně vypráví o strastech i radostech partnerského života.