Na opuštěný ostrov se sjíždí vybraná společnost, aniž by znala blíže důvod pozvání. Luxusní vila, samota, krásné počasí slibují příjemně strávený čas. Všechno se však rychle mění a ze snu se stává noční můra. Podle prastaré básničky o černoušcích začínají jednotliví členové společnosti umírat. Kdo je však vrah, když je ostrov zcela opuštěn? Jeden z nich. Ale KDO? Nechte si zahrát na své nervy, které budou napjaty až k prasknutí.

"A pak už tam nezbyl ani jeden" from And There Where None.

© 1939, 1943, 2016 Agatha Christie Limited All Rights Reserved

UPOZORŇUJEME DIVÁKY, ŽE V PŘEDSTAVENÍ SE POUŽÍVAJÍ TABÁKOVÉ VÝROBKY.