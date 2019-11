Kočka na rozpálené plechové střeše

Každá rodina má svoje skrytá tajemství, která když vyjdou na povrch, nic už není jako dřív. Je možné se cítit opuštěný v rodinném kruhu? Je touha po penězích silnější než touha po životě? A znamenají peníze vždycky štěstí?

Klasické americké drama Tennesseho Williamse bylo v roce 1955 oceněno Pulitzerovou cenou a je sondou do problémů rodinného života. Rodina je základ společnosti a snažíme se ji udržet pohromadě za každou cenu, protože jak praví sám autor: "vítězstvím pro kočku na rozpálené plechové střeše je to, že se tam snaží vydržet co nejdéle".