Vánoce v Kladně

TRADIČNÍ VÁNOCE NA KLADNĚ

bohatý program * adventní trhy * kluziště * živý betlém

1. prosince - neděle - Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Starosty Pavla

16.00 Kühnův dětský sbor - kostel Nanebevzetí Panny Marie

17.00 Kamil Střihavka & The Leaders!

18.00 rozsvícení vánočního stromu splněných přání

18.15 Kühnův dětský sbor na náměstí

18.45 Flauti Vivace - flétnový soubor

19.15 ZUŠ Kladno, Moskevská - pěvecké vystoupení žáků

5. prosince - čtvrtek na náměstí Starosty Pavla

15.00 Mikuláš na koni - průvod městem

6. prosince - pátek na náměstí Starosty Pavla

18.00 Bára Zemanová se svou kapelou

19.15 Jamie Marshall Trio (UK)

7. prosince - sobota na náměstí Starosty Pavla

14.00 Gaudium - smíšený sbor ZUŠ Kladno, Moskevská

15.00 Orchestar - pop swing n´roll - stále svěží písně 50/60let

16.30 Funny Ukulele Band

18.00 Olga Lounová

8. prosince - neděle na náměstí Starosty Pavla

14.00 ZUŠ Kladno, Moskevská - pěvecké vystoupení žáků

14.45 Mikulášská pohádka Divadla Apropo - hra plná písniček, humoru a škádlení mezi andílkem Perutíkem a čerticí Lucianou.

16.00 Hradní Duo

17.30 František Nedvěd

Doprovodný program: kostel Církve československé husitské, ul. Plk. Stříbrného

17.00 Adventní koncert - Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno

11. prosince -středa

Doprovodný program

20.00 Robert Balzar Trio - Dundee Jam Kladno

18.00 „Česko zpívá koledy“ (Song Ladies Kladno) - Středočeská vědecká knihovna

18.30 Vánoční koncert Kvarteta Laurus - vánoční, muzikálové a filmové songy - Gymnázium Kladno

19.00 Eva Kleinová a Mr.Surka 6TET - vánoční koncert v jazzové náladě - Středočeská vědecká knihovna

11. - 15. prosince -středa - neděle v Galerii Kladenského zámku

9.00 - 17.00 „Medové vánoce“ - výstava, prodej medu, soutěže, povídání

13. prosince - pátek na náměstí Starosty Pavla

17.45 EX POST

18.45 Ohňová show

19.00 Come Beatle Together

Doprovodný program

19.00 Karel Pazderka - křest desky v Kině Sokol

14. prosince - sobota na náměstí Starosty Pavla

14.00 Jiří Kubín - písničkář

15.00 Bára Líbová a hosté

16.00 Kejklíři Kuba a Marťa

17.00 Forty Five

18.00 Kejklíři Kuba a Marťa

19.00 Perutě

15. prosince - neděle na náměstí Starosty Pavla

14.00 ZUŠ Kladno, 5.května 1870 - sólový zpěv žáků

14.30 Pěvecký sbor Amálky - žáci ZŠ Amálská Kladno

15.30 Pískomil se vrací

17.00 Pavel Novák a Dětský sbor Sluníčko

Doprovodný program

10.00 - 18.00 Adventní rukodělné trhy v Kině Sokol

16. prosince - pondělí na náměstí Starosty Pavla

20.00 Tomáš Kočko & Orchestr - Dundee Jam Kladno

19.00 Vianočná omša F dur (E.Pascha), Česká mše vánoční (J.J.Ryba) - Městské divadlo Kladno

17. prosince - úterý

Doprovodný program

18.00 Peter Lipa & AMC Trio, Jan Loněk & The Furnitures - Divadlo Lampion

20. prosince - pátek na náměstí Starosty Pavla

18.00 Kupa

19.00 Eddie Edward and Friends

21. prosince - sobota na náměstí Starosty Pavla

13.00 „Ježíškova cesta“ tajemné putování po českém adventu pro děti - Kladenský zámek a okolí

16.00 Ivan Hlas Trio

17.30 Knopfler Night

19.00 Ondřej Ruml

22. prosince - neděle na náměstí Starosty Pavla

13.00 „Ježíškova cesta“ tajemné putování po českém adventu pro děti - Kladenský zámek a okolí

16.30 Kašpárek v rohlíku

17.30 Vlasta Horváth

Doprovodný program

13.00 „Vánoční dílnička s Bárou“ v Divadle Lampion

15.00 „České Vánoce Josefa Lady“ derniéra v Divadle Lampion

27. prosince

Doprovodný program

18.00 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční - kostel Nanebevzetí Panny Marie

19.00 Malý Silvestr na Kuklíku s kapelou All Right Band a hosty - Restaurace Kuklík-Sport

1. ledna 2020

18.00 Novoroční ohňostroj - náměstí Sítná

moderovat bude Milan Iléš

Adventní trhy budou na náměstí Starosty Pavla od 1. - 22. prosince

Můžete se těšít na pojízdné občerstvení (trdelník, bramborové spirály, klobásy, svařené víno, medovina, grog, káva) a 15 dřevěných stánků se sortimentem rukodělných výrobků jako např.: tepané šperky, dřevěné hračky, foukané sklo, kované předměty, vánoční artikl: svíčky, jmelí, cukrovinky.

Po - Čt od 10 - 18 hod.

Pá - Ne od 10 - 20 hod.

Kluziště bude v provozu od 1. prosince do 31. ledna 2020

Tradiční kluziště bude opět na náměstí Starosty Pavla, u kostela.

Po - Pá 13 - 20 hod.

So - Ne 9 - 21 hod.

Ježíškova cesta

Zábavný program pro školy i rodiny s dětmi.

21. a 22. prosince bude cesta oživena vánočními postavami, dárky pro děti a dílničkami v Divadle Lampion a v Kladenském zámku

Živý betlém se zvířátky ze záchranné stanice AVES

k vidění na náměstí Starosty Pavla od 1. - 22. prosince