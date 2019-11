Adolf Born - grafika

Galerie Františka Drtikola v Příbrami vás zve na výstavu litografií a leptů Adolfa Borna z let 1965 až 2014. Bornův nezaměnitelný výtvarný projev vycházející z humorného a groteskního pojetí světa je představen výběrem padesáti grafických listů. Návštěvníci výstavy mají možnost sledovat vývoj autorova výtvarného názoru za 50 let, jeho málo známé první práce budou pro mnohé překvapením. Galerie Františka Drtikola příbram Zámeček - Ernestinum Tyršova 106, Příbram Galerie je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin, kromě 24.12., 25.12. 31.12. 2019 a 1.1.2020