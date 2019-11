Mekuc - Program na měsíc prosinec

PROGRAM MEKUC – PROSINEC 2019

Pondělí 2. prosince v 13.00 hodin – knihovna KLUB

Vánoční dílna

Výroba ozdob, přáníček, věnců a dalších drobných radostí.

Vstupné 20 Kč

Pondělí 2., 9. prosince v 16.30 hodin – MKD

Trénování paměti

Otevřená lekce s A. Rohde Kabele.

Vstupné 50 Kč

Pondělí 2. prosince v 18.00 hodin – galerie Ve Věži

Bety Suchanová: Mezi papírem a jehlou

Vernisáž výstavy ilustrací, kreseb a animace Bety Suchanové. Výstava potrvá do 5. 1. 2020.

Vstup volný

Úterý 3. prosince v 18.00 hodin – MKD

Banát – české vesnice na březích Dunaje

Cestopisná přednáška Pavla Chluma.

Vstupné 80 Kč

Středa 4. prosince v 19.30 hodin – MKD

Shadde Yadda Quartet

Swingový večer s vánočním programem.

Vstupné 150 Kč

Čtvrtek 5. prosince v 17.00 hodin – MKD

Čertování

Rozverná čertovská scénka Nového divadla Mělník spojená s Mikulášskou nadílkou.

Vstupenky pouze v předprodeji do 4. 12. v pokladně MKD nebo v TIC Mělník.

Vstupné 80 Kč děti (v ceně balíček mikulášské nadílky), 60 Kč dospělí

Pátek 6. prosince v 19.00 hodin – MKD

4TET

Koncert populárního vokálního uskupení.

Vstupné 690 Kč

Neděle 8. prosince v 15.00 hodin – MKD

Putování do Betléma

Příběh o narození Ježíška provázený známými koledami. Vánoční představení Divadla Minaret.

Vstupné 80 Kč

Pondělí 9. prosince v 19.00 hodin – MKD

Relativita

Inscenace Divadla v Řeznické inspirovaná životem geniálního vědce Alberta Einsteina. Režie a hlavní role: Miroslav Táborský.

Vstupné 390 Kč



Úterý 10. prosince v 10.00 hodin – MKD

Vánoční čas

Vánoční loutková revue pro žáky MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ a veřejnost.

Účinkuje loutkoherecká skupina Loudadlo.

Vstupné 70 Kč

Úterý 10. prosince od 16.00 do 20.00 hodin – MKD

Pletení z pedigu

Kurz s lektorkou Blankou Kočišovou.

Rezervace na lesnerova@mekuc.cz nebo na tel. 606 613 406.

Cena kurzu včetně materiálu 450 Kč

Úterý 10. prosince v 19.00 hodin – MKD

Spalovač mrtvol

Filmová adaptace psychologického hororu v režii Juraje Herze. | Film mekuc

Vstupné 60 Kč

Středa 11. prosince v 17.00 hodin – MKD

Výroba staročeských korálkových ozdob

Kurz s lektorkou Sylvou Šporkovou.

Rezervace na lesnerova@mekuc.cz nebo na tel. 606 613 406.

Cena kurzu včetně materiálu 330 Kč

Čtvrtek 12. prosince v 16.00 hodin – MKD

Vánoční koncert komorní hudby

Vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ Mělník.

Vstup volný

Čtvrtek 12. prosince v 17.30 hodin – galerie Ve Věži

Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy

Rezervace do 10. 12. na galerie@mekuc.cz nebo na tel. 721 414 909.

Vstup volný

Sobota 14. prosince v 17.00 hodin – MKD

25 let DFS Jarošáčku a předvánoční setkání s Jarošovci

Společenské setkání.

Vstupné 120 Kč

Neděle 15. prosince v 15.00 hodin – MKD

Adventní koncert ZUŠ Mělník

Vánoční vystoupení žáků a studentů ZUŠ Mělník.

Vstup volný

Úterý 17. prosince v 18.00 hodin – MKD

Chrapot – vánoční koncert na schodech

Tradiční koncert mělnického pěveckého smíšeného sboru pod vedením Marie Maříkové.

Vstupné 120 Kč, děti do 12 let 50 Kč

Středa 18. prosince v 15.30 hodin – MKD

Vánoční trdlovačka s Tancovačkou

Hudebně zábavný pořad.

Vstupné 120 Kč



Čtvrtek 19. prosince – neděle 22. prosince – nám. Míru

Mělnické vánoční trhy

Jarmark s ukázkami tradičních dobových řemesel a bohatým doprovodným hudebním i divadelním programem.

Vstup volný

Pátek 27. prosince v 19.00 hodin – MKD

Svátky klidu a míru

Hořká komedie o tom, že rodina je největší požehnání i prokletí.

Režie: Paprika Steen. | Film mekuc

Vstupné 60 Kč

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

Masarykův kulturní dům

Olga Havlová

Výstava fotografií uspořádaná ke 30. výročí sametové revoluce trvá do 4. 1. 2020.

Václav Havel na Mělníku

Výstava dokumentující návštěvu Václava Havla na Mělníku trvá do 4. 1. 2020.

Vstup volný

Městská knihovna

Husova 40–41

Info: volkova@mekuc.cz | tel. 702 234 480

ČTENÁŘSKÝ KLUB

Pondělí–středa (do 18. 12.) | Čtenářský klub

13.00–15.30 | zábavné odpoledne s vlastním výběrem aktivit – audioknihy, deskové hry, výtvarná dílna | V dětském oddělení probíhá celoroční čtenářská soutěž o ceny.

Pravidelné pořady pro seniory

Úterý | Angličtina pro seniory 1. kurz

9.45–10.45 | lektorka Lenka Miřacká

Úterý | Angličtina pro seniory 2. kurz

11.00–12.00 | lektorka Lenka Miřacká

Čtvrtek 12. prosince | PC pro seniory

12.00–16.00 | nutná rezervace – Jana Volková, tel. 702 234 480

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Předprodej vstupenek v MKD do 20. 12. každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin a vždy hodinu před začátkem každého představení. V TIC každý den od 9.00 do 17.00 hodin.

On-line prodej a rezervace na www.mekuc.cz

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN

Teď mě zabij – představení Městského divadla Mladá Boleslav

Eva Urbanová: Druhá tvář – koncert

Losers Cirque Company: The Loser(s) – novocirkusové představení

Milli Janatková trio – swingový večer

LiStOVáNí: Losos v kaluži – akční scénické čtení

Parazit – Film mekuc

Ladakh – cestopisná přednáška

Divadlo dětem 2020