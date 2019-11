Vločkové čítárny - Knihovna města Mladá Boleslav

9. prosince od 15.30 hodin a 11. prosince od 16 hodin zveme děti od 3 do 6 let a jejich rodiče do Vločkové čítárny. Dílnička se zábavnými aktivitami, vyráběním, čtením a trochou toho poučení je inspirována knížkou od Andrey Popprové. Přijďte si číst a vyprávět o sněhové vločce a těšit se společně na Vánoce.

Vstup je zdarma, je potřeba se předem přihlásit v oddělení pro děti nebo na facebooku.