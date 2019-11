Socialistický sen / Vize & realita

Projekt Socialistický sen. Vize a realita se dělí do dvou komponovaných výstavních celků. První část výstavního projektu, instalovaná ve Veigertovském domě, se snaží zmapovat ve sledovaném období panelovou výstavbu v Kolíně a podobu tehdejší bytové kultury. Představuje vývoj interiéru v socialistickém Československu a stěžejní obory designu − nábytek, keramika, sklo, plasty, textil, spotřebiče pro domácnost či český fenomén tzv. „domácí umění“. Snahou autorů výstavy je odkrýt anonymitu designérů užitkových předmětů a představit příběhy věcí, které dnes patří mezi designové ikony. Instalace se zabývá nejen tehdejší realitou, ale i sny, které architekti a designéři vkládali do svých návrhů, jež mnohdy zůstaly jen na papíře či ve výstavních prototypech.

Druhá část, instalovaná v Červinkovském domě, se zaměřuje na běžný život obyvatel socialistického Československa od 50. do konce 80. let 20. století. Přímou realitu Kolína představuje výběr z dobových fotografií, které byly získány jak z archivů tehdejších místních fotografů, tak i ze soukromých rodinných fotoalb. Tradiční reportážní dokumentace z oficiálních kolínských akcí je tak střídána drobnými střípky ze života obyčejného Kolíňáka. Výstava je doplněna i o trojrozměrné exponáty, které neodmyslitelně k tehdejší době patřily. Pro lepší přehlednost jsou rozřazeny do čtyř celků - oděvy a módní doplňky, sport, hračky a technika. Mezi nimi najdeme i několik téměř kultovních předmětů, které i dnes vzbuzují velkou pozornost a jsou žádaným artiklem např. skůtr Čezeta, zvaný lidově prase či kotoučový magnetofon Sonet Duo.



Exponáty na výstavu byly zapůjčeny v Moravské galerii v Brně, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, Národním technickém muzeu v Praze, Severočeském muzeu v Liberci, Muzeu Stříbra v Kutné Hoře, Městském muzeu Čáslav, u občanského sdružení Domácí umění a u soukromých majitelů. Velkou část předmětů prezentovaných ve výstavě muzeum získalo z vypsané veřejné sbírky. Velkou část fotografií poskytl Státní okresní archiv v Kolíně.