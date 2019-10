Na vlně svobody

Slavíme 30 let svobody. Víme ale, co to svoboda je a jak moc svobodní jsme? Platí, že čím víc svobody, tím líp nebo je to jinak? Jak vysoko je svoboda v našem žebříčku hodnot? Jsme ve svobodné společnosti všichni stejně svobodní a je naše společnost svobodná? A jsme už listopadem 89 „ke svobodě odsouzení“ nebo naší svobodu něco ohrožuje?

Pobavme se 25.11. o tom hlavním, za co jsme se před třiceti lety drali a na čem – věříme – že stojí naše společnost.