Krása ukrytá v bronzu / Poklady ze středních Čech očima archeologa a konzervátora

Cílem této výstavy je veřejnosti srozumitelnou formou sdělit, co se děje s nálezem, než se stane součástí muzejní výstavy, dlouhodobé expozice nebo než je uložen do depozitáře. Tento proces bude popsán v chronologicky navazujících krocích. Návštěvník se podrobně seznámí s jednotlivými úkony vedoucí k záchraně nálezu, od samotného vyzvednutí archeology po procesy restaurování a to na příkladu vzácných depotů z doby bronzové z oblasti Turska, Velkých Číčovic a Středokluk. Zároveň návštěvník bude moci získat i základní informace ohledně historických faktů, časovém zařazení a typologických zvláštnostech vybraných depotů nebo jejich částí. Propojením těchto dvou oborů, archeologie a restaurování, vznikají dva různé a velmi zajímavé pohledy na sbírkové předměty.