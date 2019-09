Na vlně naděje - Dolní Břežany

Jmenují se: Agustin Jesus Grefa Licuy a Michaela Grefa Licuy Juraštíková

Nechte se inspirovat starobylou indiánskou moudrostí a pomozte jí, aby se neztratila v hlubinách zapomnění

Srdečně vás zveme na setkání s ekvádorským vidoucím Augustýnem a jeho ženou Míšou, která pochází z naší domoviny. Augustýn a Míša mají krásný a silný záměr zachovat starou ekvádorskou indiánskou moudrost, která se ocitla ve vážném nebezpečí a která má obrovský potenciál obohatit náš vztah k přírodě a učit lidi a naše děti úctě k prostředí, ve které jsme se narodili.

Vlivem církve a ekvádorské vlády se postupně vytrácí starobylá indiánská moudrost, která v sobě nosí hluboké poznání. Přijďte ochutnat jedinečnou atmosféru, kterou dokáží neopakovatelným způsobem tito dva odvážní bojovníci předat. Dozvíte se o blízkém setkání stařešinů, kde se bude rozhodovat, jestli své poznání budou vůbec předávat dál.

Máte jedinečnou šanci podpořit jejich projekt

„ŽIVOT PO STARU“ nebo jen okusit to, o co by naše domnělá vyspělá společnost mohla přijít. Součástí přednášky bude promítání i informace, které vám umožní se zapojit do pomoci, která určitě stojí za to. Výtěžek z tohoto večera jde na podporu tohoto projektu, a tak jen vaše přítomnost bude nápomocná.