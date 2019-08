Obrázky Ivy Hüttnerové

Výstava představuje obrazy Ivy Hüttnerové.

Herečka, spisovatelka, malířka a grafička Iva Hüttnerová začala malovat v prvním angažmá v Karlových Varech, kde měla v roce 1974 i první výstavu. Hrála v Divadle Na Okraji, Pod Palmovkou, Divadle Josefa Dvořáka nebo Na Fidlovačce. Navrhovala kostýmy, jevištní dekorace a plakáty pro různá divadla a televizní pořady. Dodnes realizovala na 200 autorských výstav v Čechách, na Moravě, na Slovensku, ale i třeba ve Stockholmu a v New Yorku. Její obrazy jsou součástí stálých expozic naivního umění v Paříži a Hamburku a je evidována v zahraničních encyklopediích např. v Japonsku, Francii a Švédsku. Vydala 5 autorských knih - Obrázky z lásky, Domácí Štěstí, Jak Upír Uršulín o zuby a ke štěstí přišel, Za domácím štěstím a monografii Iva Hüttnerová. Ilustrovala řadu dalších knížek od různých autorů. Pravidelně vydává oblíbené nástěnné kalendáře. Šest let moderovala a autorsky vytvářela pořad Domácí Štěstí v České televizi a několik roků pořad Barvy života speciál. Má ráda "staré dobré časy" a je sběratelkou starých předmětů z domácnosti, zejména textilií (viz www.ivahuttnerova.cz).



V Rakovníku vystaví své litografie a nejen, že se ve čtvrtek 12. 9. 2019 od 17h osobně zúčastní slavnostní vernisáže, ale po dobu výstavy bude možné si její grafiky také zakoupit.