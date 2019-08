Vizionář, inovátor a muzikant, který se postavil proti všem kategoriím. Fimlová sonda do života a kariéry hudební a kulturní ikony Miles Davis.



Film nabízí jedinečný vhled do našeho chápání legendárního hudebníka. Nově vydané archivní materiály spolu s rozhovory s významnými historiky a osobními přáteli, jako je Quincy Jones, představují muže intenzivní kreativity a oddanosti svému řemeslu. I přes rozhořčení v Americe v době segregace Davisovi nic nebránilo v uskutečnění jeho snu: vytvořit novou formu hudebního projevu. Miles Davis se svými spoluhráči skrze hudební experimenty rozšířil hudební škálu a lyriku jazzu – a jeho vliv je v jazzové hudbě patrný dodnes.



Jak se film ponoří do umělcových lásek, osobních vztahů a závislostí, vynoří se jasnější portrét Milese Davise. Epický dokument režiséra Stanleyho Nelsona shromažďuje prvky tvůrčího života a propojuje je, abychom porozuměli jednomu z velkých moderních amerických umělců, jako nikdy předtím.

Více informací o akci Miles Davis: The Birth of the Cool na www akce