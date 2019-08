Zpestřete si soboty netradičním výletem vlakem z Prahy do pivovaru! Od dubna do konce září 2019 se můžete svézt pravidelným spojem Kozel expres!



Motorový vůz řady 810 v retro nátěru 80. let minulého století vyjíždí vždy v 10:20 hodin z pražského Hlavního nádraží a doveze vás v 11:18 hodin přímo do Velkých Popovic. Tam na vás bude čekat průvodce, který vás dovede do pivovaru a vydá se s vámi za poznáním výroby Velkopopovického Kozla.



Poznáte bohatou historii pivovaru. Zjistíte, jak se vaří poctivé pivo a sami si jej vyzkoušíte i načepovat. Ochutnáte pivo v ležáckých sklepech a seznámíte se s živým maskotem kozlem Oldou.



Vlak odjíždí zpět ve 14:40 a do hlavního města se vrátíte v 15:32 hodin.



Cena zahrnuje zpáteční jízdné, prohlídku pivovaru s krátkou školou čepování piva a pokud si dáte v Kozlovně oběd, můžete si k němu dopřát jedno velké pivo zdarma.