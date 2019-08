Užijte si letos LÉTO S BLANÍKEM! S naším prázdninovým programem míříme opět za vámi – tentokrát se na vás těšíme v Kondraci!

V sobotu 10. srpna od 17ti hodin na návsi.



V našem hudebním programu vám zahrají a zazpívají Petr Kotvald, Martin Maxa a Martin Motýl z dua Bobr a Motýl.

Chybět nebudou soutěže o ceny, stánky s občerstvením a také studio Rádia BLANÍK, ve kterém si můžete vyzkoušet na vlastní kůži práci blanického moderátora či reportéra…



Také tentokrát vám dovezeme i spoustu dárků.

Máme pro vás naše nové CD „20 LET HEZKY ČESKY“, kde najdete 20 nejoblíbenějších českých písniček za 20 let vysílání Rádia BLANÍK. To celé dostanete zdarma



A ještě něco…



Prvních 100 porcí grilované šunky od kosti Le&Co a prvních 100 piv Ferdinand budete mít grátis!



Vstupné se samozřejmě neplatí!!



Tak přijďte si s námi užít léto s BLANÍKEM!

Těšíme se na vás v sobotu 10. srpna v Kondraci.