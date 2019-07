Loutkové představení na hradě Krakovec

„Jak Jíra z Roztok si hrad Krakovec vystavět nechal,

a přitom peklo s nebem o jeho duši bojovalo.“

Loutkové představení pro diváky od čtyř let. Příběh o tom, jak se čert pokusil získat duši pana Jíry z Roztok, výměnou za nový hrad a jak trošku lenivý anděl strážný musel vynaložit všechny síly, aby duši pana Jíry zachránil. Ale podaří se mu to? Kdo ví. Přijďte se sami přesvědčit. Příběh je hraný dřevěnými loutkami a přenese Vás do období gotiky.