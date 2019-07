1. ročník běžeckých závodů 171 RUN CUP Běh pro celé rodiny od nejmenších až po amatérské a hobby běžce. Celodenní akce zaměřená pro všechny věkové kategorie pořádaná multifunkčním areálem Sportklub 171 v Kostelci u Křížků.

Termín a místo: sobota 17. 8. 2019 Sportklub 171, Kostelec u Křížků

Vždy nejdéle 30 minut před startem kategorie závodu Startovné: Online přihlášky do 15.8.2019 zcela zdarma bez startovného. Přihlášky na místě 50 Kč/závodník Každý závodník získává grilovací balíček: buřt, chléb, limonáda.

Kategorie: 1. kategorie: do 6 let (100 m běh) 2. kategorie: od 7 do 10 let (500 m) 3. kategorie: od 11 do 15 let (1500 m) 4. kategorie: Ladies run 5 km bez omezení věku (5 km ženy) 5. kategorie: od 15 do 35 let (10 km společný běh ženy/muži) 6. kategorie: od 35 let (10 km společný běh ženy/muži) Ceny pro vítěze: Pro první 3 nejrychlejší závodníky každé kategorie

PROGRAM pro závodníky: 09:30 – Zahájení akce a otevření prezentace. 10:30 – Start běžecký závod 1. kategorie 100 m 11:00 – Start běžecký závod 2. kategorie 500 m 11:30 – Start běžecký závod 3. kategorie 1500 m 12:00 – Vyhlášení vítězů 1. – 3. kategorie 13:00 – Start společného běžeckého závodu 4. – 7. kategorie 5/10 km 14:30 – Konec časového limitu na doběh závodu 5/10 km (90 minut) 15:00 – Vyhlášení vítězů 4. – 7. kategorie 15:30 – Odpolední grilování a zábava na kiosku.

PROGRAM pro doprovod (placené služby): Speciální víkendové gurmánské menu v restauraci Grilování na kiosku Golfové puttování Beach volejbal Tenis / Nohejbal Skákací hřiště pro děti / Trampolína Kontakty: Email: runcup171@gmail.com