10 let Pivovaru Matuška v Broumech

Přijďte si s námi připít na desetileté výročí pivovaru Matuška v Broumech!

Když jsme v roce 2009 začínali v garáži budovat pivovar s 500 l varnou a vařit první Tmavé pivo, nikdy by nás nenapadlo, kam se za tu dobu posuneme. Nyní máme varnu na 3 000 l a vaříme více jak dvacet druhů piv, které rozvážíme nejméně do 130 hospod, pivních barů, pivoték a hotelů. A to jen díky vám!

Tentorát mejdan proběhne přímo v Broumech v Hospůdce Na hřišti 3.8. v sobotu od 12 hodin.

Na co se můžete těšit?

- Nové pivo Broumy uvařené přímo Martinem Matuškou

- 15 druhů piv z Pivovaru Matuška