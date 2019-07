Štrůdl festík pro konopišťského medvěda Jirku

V sobotu 20. července provoní nádvoří sladké i slané štrúdly. Jejich historie spadá do 19. století a nejdříve se vyskytovaly na stolech v aristokratických sídlech. Tento oblíbený dezert je doma v Rakousku, stejně jako v českých zemích. Z bohaté nabídky si můžete vybrat jak soutěžní štrúdly, tak štrúdly profesionálky paní Brabcové.

20. 7. 2019

10.00–17.00

Čtvrtý ročník Štrůdl festíku pro šikovné pekařky či pekaře - soutěž o nejlepší štrůdl. V pátek 19. července můžete do 16:00 nosit vaše štrúdly na správu zámku Konopiště nebo do prodejny "Štrůdl do krabice" v Benešově, Vnoučkova ulice. Večer zasedne porota k jejich vyhodnocení a v sobotu celý den se bude na nádvoří štrúdl prodávat. Prvních pět míst dostane zajímavé ceny.