Triathlon - Mělník

Již 21. ročník Triathlonu Mělník se uskuteční v sobotu dne 20. 7. 2019. Bude se závodit ve věkových kategoriích od 4-70 let s účastí přes 400 závodníků. Hlavní závod na tratích sprint triatlonu 750 m plavání, 20 km kolo a 5 km běh je určen i pro hobby sportovce.

Open závod „můj první triatlon“ na zkrácených tratích 400 m plavání 15 km kolo a 3,5 km běh je určen převážně pro sportovce, co si chtějí zkusit svůj první triatlon a mají možnost absolvovat závod i na horském nebo trekingovém kole. Pravidelně se tohoto závodu účastní více než 50 závodníků, u kterých je to první seznámení s triatlonem nebo jen jediný závod v daném roce. Letos opět tradičně přivítáme všechny závodníky na náměstí Míru v Mělníku, kde bude centrum závodu. Trať je dostatečně atraktivní nejen pro závodníky, ale i pro doprovod, cyklistická i běžecká část vás zavede do historického centra města, k mělnickému zámku a mělnickým vinicím.

Letos zařazujeme závody 'baby' pro dětí od 4-7 let, kteří absolvují 20 m plavání, 500 m kolo a 100 m běh a mohou pro plavání použít plavecký pás nebo rukávky. Plavání 100 m, kolo 2 km a závěrečný běh 800 m čekají na benjamínky od 8-11 let. Dětský závod je vypsán pro žáky ve věku od 12-15 let na tratích 300 m plavání, 7 km kolo a 2,5 km běh. Tratě jsou přístupné pro všechny sportující dětí a mohou startovat i na horském kole.

Start: pískovna Vliněves. Benjamínci 10:30, Dětský závod - 11:00, OPEN závod 12:15, Hlavní závod 14:50. Další informace i s tréninkovým plánem pro začátečníky, propozice, výsledky, videa, mapy, fotky z minulých let můžete shlédnout na stránkách www.triathlonmelnik.cz nebo na facebooku