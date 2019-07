DJ2/ Čas pod psa

Bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zažene tři ženy do zadní místnosti bistra, protože to je zcela obsazené. Vzájemně se téměř neznají, jsou odlišné, snad z počátku i odtažité. Postupně však každá z nich odkrývá své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny. Energická manažerka, která dokáže zorganizovat chod podniku i svou domácnost, náhle přiznává, že je všechno jinak. Svobodná matka, prodávající v butiku prádlo, nejistotu zakrývá reálným pohledem na svět, tajemná intelektuálka čekající na svého partnera, s kterým se rozešla, neví, jak dál existovat…Vtipné situace se střídají s dramatickými, svět venku se ozývá pomocí mobilů a SMS zpráv. Počasí se nelepší, dokonce i sněží, slaví se fiktivní narozeniny, na řadu přichází šampaňské i koňak. Alkohol i jointy pomohou získat nadhled nad skutečností, nový smysl získávají právě prožívané zpovědi. V uvolnění ženy tančí i zpívají, užívají si nabyté svobody. A dokonce jsou přinuceny prožít společně v uzamčeném podniku noc. Tím, který děj posunuje, hodnotí i zamotává, je postava číšníka, který na základě prožitého, ženy nemá rád. Ráno se všichni rozcházejí žít další dny, snad s lepším poznáním sebe sama i se vstřícnějším vztahem k druhým.