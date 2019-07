Belfiato quintet v Ratajích nad Sázavou

Hudba W. A. Mozarta, M. Ravela, S. Barbera a dalších v podání renomovaného českého dechového kvinteta. V červenci přijede do Ratají těleso Belfiato quintet složené z mladých filharmoniků. Například hornistka „Belfiata” Kateřina Javůrková je laurerátem mnoha mezinárodních soutěží, členka České filharmonie a v červnu jako první v historii dostala cenu Jiřího Bělohlávka pro umělce do třiceti let. Belfiato quintet si vybralo pro své letní soustředění právě Rataje nad Sázavou a pracovní pobyt zde završí koncertem na zámku.